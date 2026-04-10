20 ألف مناصر يدعم شباب بلوزداد في مباراته ضد الزمالك

سيكون فريق شباب بلوزداد مدعوما بعدد معتبر من أنصاره في مباراة اليوم الجمعة، التي ستجمعهم بفريق الزمالك المصري، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وكشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن بيع 20 ألف تذكرة خاصة بهذه المباراة.

ويسعى النادي البلوزداد، بدعم أنصاره، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لرفع حظوظه في تجاوز عقبة نادي الزمالك، وبلوغ الدور النهائي.

يذكر أن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، الذي سيجمع شباب بلوزداد، ونادي الزمالك، مقرر سهرة اليوم الجمعة، انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

