20 أوت موعد انطلاق البطولة.. وتقليص عدد اللاعبين الشباب

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” أن المكتب الفيدرالي، صادق على الأحكام التنظيمية الخاصة بالبطولة المحترفة، لموسم 2026-2027.

ومن بين أبرز المستجدات التي ستعرفها البطولة. رفع اجازات اللاعبين الأكابر إلى 30 لكل نادٍ طوال الموسم، على أن تتكفل الأندية بتسييرها خلال فترتي التسجيل.

وقد حُددت فترة الميركاتو الصيفي. حسبما جاء في موقع “الفاف”. في الفترة ما بين الـ 1 جويلية والـ 31 أوت 2026.

في حين تقرر انطلاق البطولة المحترفة، للموسم الجديد 2026-2027 يوم الخميس 20 أوت القادم.

كما تم الإبقاء على عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم عند 4 لاعبين. ويُشترط على هؤلاء إثبات مشاركتهم الدولية الفعلية في ما لا يقل عن 5 مباريات رسمية مع أحد المنتخبات الوطنية “الأول، المحلي. الأولمبي أو أقل من 20 سنة” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2024، 2025 و2026.

بينما أعلنت الاتحادية، عن تقليص عدد اللاعبين “U20” في كل فريق تحسبا للموسم المقبل 2026-2025.

حيث أكدت أنه يتوجب على الأندية إدراج ما لا يقل عن 3 لاعبين من مواليد 2006. ضمن تعداد الفريق الأول، بعدما كانت قد اشترطت في الموسم الجاري تواجد 5 لاعبين من مواليد 2005.