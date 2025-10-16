20 بالمائة تخفيض من سعر تذاكر القطار عند هذه الرحلات!

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاقها لتخفيض يصل إلى 20 بالمائة عند اقتناء التذاكر للتنقل عبر القطار.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه تم إطلاق تخفيضات من أجل تسهيل تنقلات المواطنين ذهابا وإيابا عبر القطار. حيث يستفيد كل مسافر صاحب تذكرة ذهاب - إياب من تخفيضات تصل إلى 20 % من سعر التذكرة، لمسافة تمتد لأكثر من 400 كم.

وأضافت المؤسسة، أن هذه التذاكر تبقى صالحة لمدة شهرين بدءا من تاريخ اقتطاعها.