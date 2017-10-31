20 بالمائة زيادة في تسعيرة النقل

طالب رئيس المكتب الولائي والناطق الرسمي الوطني للناقلين دراجي بوشريفي، وزارة النقل بتقديم بعض الوقت لرفع تسعيرة النقل .
وهذا لتفادي الوقوع في الإضرابات التي قد يشنها الناقلون.
وقال بوشريفي في تصريح لقناة “النهار” أن التسعيرة الجديدة للناقلين الخواص ستصل إلى 20 بالمائة.
التعليقات (1)
مرة رجل بآخر يضع حمولة كبيرة على جمل بارك على الارض ، فلما اراد الرجل ان يزيد حملا اخر قال له الرجل الا تخشى الله في هذا الحيوان تحمله ما لا يطيق ، فنطق الجمل و قال دعه ” انا مانيش نايض ، مانيش نايض ، يزيد على روحو ” و الله المستعان