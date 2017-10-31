20 بالمائة زيادة في تسعيرة النقل

طالب رئيس المكتب الولائي والناطق الرسمي الوطني للناقلين دراجي بوشريفي، وزارة النقل بتقديم بعض الوقت لرفع تسعيرة النقل .

وهذا لتفادي الوقوع في الإضرابات التي قد يشنها الناقلون.

وقال بوشريفي في تصريح لقناة “النهار” أن التسعيرة الجديدة للناقلين الخواص ستصل إلى 20 بالمائة.