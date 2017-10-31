20 بالمائة زيادة في تسعيرة النقل

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20 بالمائة زيادة في تسعيرة النقل
بقلم أمينة لعلالي

طالب رئيس المكتب الولائي والناطق الرسمي الوطني للناقلين دراجي بوشريفي، وزارة النقل بتقديم بعض الوقت لرفع تسعيرة النقل .

وهذا لتفادي الوقوع في الإضرابات التي قد يشنها الناقلون.

وقال بوشريفي في تصريح لقناة “النهار” أن التسعيرة الجديدة للناقلين الخواص ستصل إلى 20 بالمائة.

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التعليقات (1)

  • واحد من الفقاقير

    مرة رجل بآخر يضع حمولة كبيرة على جمل بارك على الارض ، فلما اراد الرجل ان يزيد حملا اخر قال له الرجل الا تخشى الله في هذا الحيوان تحمله ما لا يطيق ، فنطق الجمل و قال دعه ” انا مانيش نايض ، مانيش نايض ، يزيد على روحو ” و الله المستعان

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