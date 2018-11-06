20 بالمائة من الجزائريات يعانين من سن اليأس قبل الأربعين

أكد المختصين في أمراض النساء والتوليد، أن العديد من النساء الجزائريات يدخلن سن اليأس قبل الأربعين سنة.

حيث قال محند السعيد أوكيد رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى البليدة، أن 20 بالمائة من النساء يعانين من المشكل قبل سن الأربعين.

خاصة وأن النساء يتعرضن لمشاكل خطيرة كالإلتهابات والفيروسات الخطيرة التي تعد من بين أعراض الدخول في سن اليأس.

والتي تتهاون في علاجها العديد من النساء الجزائريات.

من جهته أكد عبد المؤمن مكي أخصائي في علم الفيروسات بمستشفى كلود برنارد بليون، على ضرورة القيام بفحوصات سنويا.

عند الأخصائيين وطبيب النساء، لأن بعض الفيروسات تتكاثر في الجهاز التناسلي عند المرأة وتصبح مسببة للسرطان في عنق الرحم.

مشددا على ضرورة الإنتباه إلى الأعراض الأولى لحماية المرأة من الإنعكاسات الجسدية والنفسية التي يتسبب فيها سن اليأس.