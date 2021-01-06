20 بالمائة من الواردات الموريتانية من البلدان الإفريقية تأتي من الجزائر

بلغت حصة المنتجات الجزائرية من إجمالي الواردات الموريتانية من البلدان الإفريقية 20 بالمائة.

وقال المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة خالد بوشلاغم “لـوأج”، أن الجزائر هي أحد الممونين الرئيسيين لموريتانيا.

وأوضح بوشلاغم، أن الواردات الموريتانية من المنتجات الجزائرية تمثل 20 بالمائة من إجمالي واردات نواكشوط من البلدان الإفريقية.

وكشف ذات المتحدث، أن الجزائر قادرة في سنة 2021 على زيادة صادراتها لموريتانيا إلى 50 مليون دولار، أوتتجاوز 53 مليون دولار.

وقال أيضا، أن صادرات الجزائر إلى موريتانيا سجلت زيادة بنسبة 100 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2020.

وأضاف بوشلاغم، أن أرقام 2021 ستستمر في اتجاهها التصاعدي بعد دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) حيز التنفيذ.

وأفاد أن القاعدة اللوجيستية لتندوف التي افتُتحت في سنة 2019 ستساهم بشكل أكبر في تنمية التجارة بين البلدين.

وقال أن المنتجات الصناعية كانت هي المنتجات الرئيسية المُصدرة إلى موريتانيا مثل المنتجات البلاستيكية والأسمنت ومواد التغليف والنظافة.