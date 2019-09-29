20 جريحا بعد انفجار في مخبر العلوم الطبيعية داخل متوسطة بتبسة

أصيب 20 شخصا بجروح، صبيحة اليوم الأحد، إثر انفجار عنيف هز متوسطة بمدينة الشريعة بإقليم ولاية تبسة.

وحسب مصادر محلية تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن الانفجار وقع داخل متوسطة جدي مقداد، وتحديدا داخل مخبر العلوم الطبيعية.

وأوضحت المصادر أن المصابين في الحادث هم تلاميذ قسم وأستاذهم، أغلبهم أصيبوا على مستوى الوجه والعينين.

وأضافت المصادر أنه جرى الإعلان عن حالة استنفار داخل المتوسطة قبل وصول سيارات الإسعاف عقب إخطار مصالح الحماية المدنية.

وقد تم تحويل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد شبوكي بالشريعة، فيما ساد الذهول والرعب وسط التلاميذ والطاقم التربوي.

وروى شهود عيان أن الحادث وقع عندما كان فوج من التلاميذ رفقة أستاذهم بصدد دراسة حصة تطبيقية في العلوم قبل أن تنفجر قنينة بها سائل يشتبه أنه روح الملح.