20 جريحا في اصطدام حافلة نقل حضري بنخلة بوهران

خلف حادث مرور 20 جريحا بعد انحراف حافلة نقل حضري للمسافرين بالقرب من مقر الولاية وهران قبل اصطدامها بنخلة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية فور إبلاغها بالحادث أين سجلت إصابة 20 شخصا

10 من جنس أنثى والعشرة الآخرون من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 64 سنة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة تم إسعاف

15 منهم تم تحويلهم نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي فيما تم إسعاف الخمسة المتبقين بعين المكان.