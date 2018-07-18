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20 جريحا في اصطدام حافلة نقل للمسافرين بشاحنة بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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20 جريحا في اصطدام حافلة نقل للمسافرين بشاحنة بعين الدفلى
بقلم رشيد مشورب

خلف حادث إصطدام حافلة نقل للمسافرين بشاحنة خط تيسمسيلت- البليدة  20 جريحا كحصيلة أولية، وهذا على مستوى المدخل الشرقي لمدينة الخميس مليانة.


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