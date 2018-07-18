20 جريحا في اصطدام حافلة نقل للمسافرين بشاحنة بعين الدفلى

تمكّنت مصالح أمن معسكر من تفكيك شبكة دولية مختصة في التزوير واستعمال المزوّر في الملفات القاعدية للمركبات.
يقدر عدد أفرادها 10 أشخاص من ضمنهم أجانب، تتراوح…
أوقفت مصالح العاصمة، مؤخرا مشتبه فيهما اثنين، متلبّسين بحيازة المخدرات بغرض المتاجرة فيها بعدد من الأحياء.
حيث مكّنت العملية من حجز 270 غرام من القنب الهندي،و230…
يشتكي سكان حي القلافطية ببلدية أم الدروع شرق عاصمة ولاية الشلف، من أزمة عطش حادة تحاصر عائلات الحي.
وإتهم المواطنون السلطات المحلية باللامبالاة، وغياب النية في…
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