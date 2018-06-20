20 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالجلفة

أصيب 20 شخصا يتراوح أعمارهم ما بين 7 و80 سنة في حادث مرور وقع فجر اليوم الأربعاء بولاية الجلفة.

جراء انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشتغل على خط ورقلة -الجزائر العاصمة حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر، فقد وقع هذا الحادث على محور الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين مدينة الجلفة وحاسي بحبح.

بالمنطقة المسماة ” بودينار”، وفور تدخل أعوان الحماية المدنية مكان الحادث تم تحويل الجرحى.

الذين تختلف درجة إصابتهم إلى مستشفى ” محاد عبد القادر ” بعاصمة الولاية لتلقي العلاج .

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.