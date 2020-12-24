20 جريحا في حادث إصطدام بين حافلة وشاحنة بالشلف

وقع حادث مرور خطير وقع على محور الطريق الوطني رقم 19، في الشلف، منتصف نهار اليوم الخميس، إصابة 20 شخصا بجروح.

وتمثل الحادث، في اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين، كانت متوجهة إلى مدينة تنس، و شاحنة لنقل البضائع.

وخلف الحادث، 20 جريحا من مختلف الفئات العمرية لهم إصابات و جروح متفاوتة.

وتم تسخير، 5 سيارات إسعاف لهذه العملية، وشاحنتي إطفاء، و20 عون حماية مدنية من مختلف الرتب.

هذا وتم التكفل بالجرحى، ونقلوا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس لتلقي العلاج.

فيما بقيت أسباب هذا الحادث مجهولة، في انتظار التحقيق الذي باشرته المصالح المختصة التي كانت حاضرة بعين المكان.