-20 درجة.. “ثقوب باردة” تدخل فرنسا في موجة صقيع لم يسبق لها مثيل

تشهد 31 مدينة في فرنسا درجات حرارة متجمدة، اقتربت من -20 درجة مئوية.

بينما تستعد بعض الإدارات لتجربة موجة ثلجية وأمطار متجمدة، مصحوبة بدرجات حرارة سلبية تصل إلى -10 درجات مئوية. تواجه بعض البلديات بانتظام درجات الحرارة المتجمدة هذه لأنها تقع في أجواء باردة الثقوب.

“الثقوب الباردة هي أماكن، غالبًا ما تكون أودية عميقة، يمكن أن يتراكم فيها الهواء البارد. في ظل ظروف مناخية معينة، وتنخفض درجات الحرارة ليلا إلى ما دون -20 درجة مئوية”، توضح وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وهذا على سبيل المثال هو حالة Mouthe in Doubs، حيث يحدث الصقيع في المتوسط ​​كل يومين من أيام السنة. وينخفض ​​مقياس الحرارة إلى -25 درجة مئوية كل عامين، وفقًا للبيانات المسجلة بواسطة Météo France. تم تسجيل -17 درجة مئوية صباح يوم أمس الثلاثاء.

نفس الشيء في La Chapelle-en-Vercors (Drôme) حيث تم تسجيل -31.8 درجة مئوة. ومن المعروف أن البلديات الأخرى هي الثقوب الباردة، مثل كوتيريت في هوت بيرينيه، أو شامونيكس في هوت سافوي أو حتى كومب نوار في جورا.

وإذا انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير في هذه البلديات. فذلك لأنها تجمع بين عدد معين من الخصائص التي تسمح بتكوين هذه الثقوب الباردة.

جغرافياً، غالباً ما تكون هذه المناطق بعيدة عن البحار والمحيطات. وبالتالي تستفيد من مناخ شبه قاري. وتقع في كثير من الأحيان على ارتفاع حوالي 1000 متر.

كما تتشكل الثقوب الباردة بشكل رئيسي في الأودية مسطحة القاع، والتي تساعد على الاحتفاظ بالبرد. كما أن غياب الغطاء النباتي في هذه الوديان ووجود الثلوج يعززان تبريد الأرض.

وأخيرًا، تساهم عدة ظروف مناخية في انخفاض درجات الحرارة في هذه الأماكن. تتشكل الثقوب الباردة أثناء الظروف المضادة للأعاصير في الشتاء. مع رياح خفيفة وسماء صافية.

عند استيفاء هذه الشروط، يمكن أن تحدث ظاهرة الانقلاب في درجة الحرارة. ويصبح الهواء عند مستوى سطح الأرض أكثر برودة من الهواء الموجود على ارتفاع.