20 دولة أوروبية تنوي إبعاد دبلوماسيين روس

تستعد نحو 20 دولة أوروبية لطرد الدبلوماسيين الروس الذين يزعم أنهم متصلون بـ “شبكات التجسس الروسية”.

وكتبت صحيفة “تايمز” اليوم السبت أن هذه الدول تنوي اتخاذ القرار بهذا الشأن تضامنا مع بريطانيا.

التي اتهمت موسكو بتسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية طرد الدبلوماسيين الروس يوم الاثنين من سحب سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا لمدة 4 أسابيع.

ودققت الصحيفة أن هذه العملية ستشارك فيها فرنسا وألمانيا وبولندا وإيرلندا وهولندا وإستونيا ولاتفيا.

وليتوانيا وبلغاريا والتشيك والدنمارك وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت سابقا نيتها إقناع الدول الأوروبية لسحب دبلوماسييها من روسيا إلى أوطانهم.

يذكر أن سيرغي سكريبال وابنته يوليا تم العثور عليهما فاقدي الوعي في حديقة بمدينة سالزبوري.

واتهمت تيريزا ماي روسيا رسميا بتسميم سكريبال وابنته، في حين لا تزال موسكو تنفي تورطها في هذا الحادث.