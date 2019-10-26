20 راغب أودعوا ملفات ترشحهم أمام السلطة المستقلة للإنتخابات

إنقضت الآجل المحددة قانونا لسحب الاستمارات وايداع ملفات الترشح لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبلة.

وتقدم 20 راغبا في الترشح لإيداع ملفاتهم على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر.

وكان رئيس حزب التجمع الجزائري، علي زغدود، أول من أودع، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .

وجاء عبد المجيد تبون رابعا في قائمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

حيث سبقه الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة ورئيس حزب التجمع الجزائري.

كما أودع هبيرات عبد الرزاق، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم.

وتلاه مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي أودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما أودع الاستاذ الجامعي، عباس جمال ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأودع رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ملف ترشحه امام السلطة المستقلة للإنتخابات.

كما أودع الراغب في الترشح للرئاسيات مراد عروج ملف ترشحه رسميا امام السلطة المستقلة للإنتخابات.

وأودع بعده الراغب في الترشح للرئاسيات علي سكوري ملف ترشحه رسميا.

وبعده أودع الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، ملف ترشحه رسميا امام السلطة المستقلة للإنتخابات.

وأودع بعده الراغب في الترشح للرئاسيات الدكتور عبد الحكيم حمادي ملف ترشحه.

وبعد أودع الراغب في الترشح للرئاسيات سليمان بخليلي ملف ترشحه أمام السلطة المستقلة للإنتخابات.

وأودع الراغب في الترشح للرئاسيات عبد الرحمان عرعار ملفه أمام السلطة المستقلة للإنتخابات.

كما أودع الراغب في الترشح للرئاسيات خرشي النوي ملف ترشحه أمام السلطة المستقلة للإنتخابات.

ووصل الراغب في الترشح للرئاسيات رؤوف عايب الى مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم قبول ملف ترشحه من طرف اللجنة الوطنية السلطة المستقلة للإنتخابات.

كما وصل الراغب في الترشح ناجية عبد المنعم قبل انتهاء الأجال القانونية، حيث أودع ملف ترشحه رسميا لدى الهيئة المستقلة للإنتخابات.

كما قدم عيسى بلهادي ملف ترشحه لدى الهيئة المستقلة للإنتخابات، حيث استقبله محمد شرفي في مقر السلطة الوطنية للمراقبة الإنتخابات.

وفي الثواني الأخيرة من الآجال القانونية لسحب الاستمارات وايداع ملفات الترشح لرئاسيات الـ 12 ديسمبر المقبل، أودع فارس مسدور ملف ترشحه رسميا.

فيما أعلن الدكتور أحمد بن نعمان عن انسحابه من من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر.

وتشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ ايداع كل ملف.