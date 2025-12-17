20 سنة حبسا مع تأييد أوامر بالقبض في حق الاخوة عيسيو و7 سنوات حبسا لصهرهم مع إصدار امر ايداع في حقه

وّقع رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد ، اليوم الأربعاء، عقوبات متفاوتة في في قضية الفساد. المتابع فيها الإخوة عيسو المتواجدين حاليا في حالة فرار. لمتابعتهم جزائيا بجنح تبييض الأموال. في اطار جماعة إجرامية منظمة واخفاء عائدات إجرامية متحصل عليها جرائم فساد.

وفي منطوق الحكم تم ادانة المتهم الغير موقوف بشير ولد زميرلي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. مع اصدار أمر ايداع ضده مع 8 مليون غرامة مالية نافذة. عن جنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد. وتبرئته من جنحة مخالفة التشريع. والصرف الخاصين بالصرف بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لعدم الترخيص المشترطة.

كما تم الحكم على المتهم الفار عيسيو أيوب غيابيا بـ20 سنة حبسا. و8مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. مع إدانة بقية المتهمين الفارين الإخوة عيسيو كل من عمر وعلي. وعبد الكريم و المتهمة وولد زميرلي ياسمين بـ15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دج. مع تأييد أوامر بالقبض الجسدي الصادرة ضدهم.

في حين، شمل منطوق الحكم الأشخاص المعنوية المتمثلة في كل من شركة سارل عيسيو سارل كليك مال وشركة اور كليك بروموسيو شركة ألبي للبناء. كما تم ادانتهم بـ32 مليون دج غرامة مالية نافذة مع الأمر برفع الحجوزات على شقة مخلوف سعداوي الكائنة بتجزئة أ بلدية بابا حسن.

في الدعوى المدنية قرر رئيس الجلسة إلزام الاخوة عيسيو ان يدفعوا. بالتضامن للوكيل القضائي للخزينة العمومية 30 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة.

وفي تفاصيل القضية فإن الوقائع تتعلق بإخفاء العائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد ارتكبها المتهم الحال المدعو “ب.و.ز”. من خلال التصرف في عقارات وشركات بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع الاخوة عيسو. من بينها شركة خاصة بالبناء المتواجدة في ارقى احياء حيدرة، وهي محل مصادرة بموجب قرار قضائي. كما قامت الشركة بإنجاز 69 شقة. وهو المشروع الذي كبد خزينة الدولة الملايير من الدينارات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور