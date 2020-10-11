20 سنة حبسا نافذا لقاتلي قاصر بطعنة خنجر بسبب “بورتابل” بوهران

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20 سنة حبسا نافذا لقاتلي قاصر بطعنة خنجر بسبب “بورتابل” بوهران
بقلم كريمة سواق

ادانت محكمة فلاوسن بوهران، اليوم الأحد، القاصرين المتورطين في جريمة القتل التي راح ضحيتها المدعو “ب. عبد الكريم” منتصف شهر جويلية بغابة كناستال ب 20 سنة حبسا نافذا.

وتعود حيثيات الجريمة الى منتصف شهر جويلية الماضي، أين أقدمت عصابة إجرامية مكونة من شخصين على مهاجمة الضحية البالغ من العمر 17 سنة بإستعمال أسلحة بيضاء.

وذلك أثناء ممارسته للرياضة على مستوى غابة كناستال التابعة لبلدية وهران، في محاولة منهما لسرقة هاتفه النقال، حيث أسفرت مقاومته لهما بتوجيه له طعنة خنجر على مستوى الصدر لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.


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