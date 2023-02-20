20 سنة سجنا لثلاثيني قتل شقيقه الأصغر ذبحا بسكين تقطيع “الكاشير” بالحراش

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا. في حق المتهم الموقوف “ك. عبد الغني”، لازهاقه روح شقيقه الأصغر عليه سنا. المدعو ” ك.محمد” خلال العشرية الأخيرة من شهر رمضان، ذبحا بواسطة سكين. بسبب خلافات قائمة حول تسيير محل تجاري لبيع المواد الغذائية، بحي الدهاليز بمدينة الحراش.

وتم تسليط العقوبة على المتهم بعدما كانت النيابة العامة، توقيع عقوبة الاعدام خلال مرافعتها. واصفة الجريمة الشنيعة، باعتبار أن موقع الطعنة كانت في مكان قاتل.

وفي تفاصيل القضية، فإن الجريمة الفظيعة، وقعت في حدود الساعة الخامسة ونصف مساء. ساعات قبيل موعد الإفطار من رمضان 2021، بعد مشادات لسانية وقعت بين المتهم الموقوف ” ك.عبد الغني”. والضحية ” وليد” فتدخل حينها عدد من أفراد العائلة. وأبناء الحي لفض النزاع بداخل المحل لبيع المواد الغذائية. أين يزاول الطرفين المتخاصمين العمل بالتناوب خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي نفس اللحظة ومن دون سابق إنذار، تناول المتهم سكينا من الحجم الكبير. الذي يستعمل لتقطيع مادة ” الكشير” وقام بتوجيه طعنة قوية لشقيقه على مستوى الرقبة. اسقطته أرضا ثم أردته قتيلا فس عين المكان.

تقرير الطبيب الشرعي

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، بمصلحة الاستعجالات العامة بمستشفى سليم زميرلي بالحراش، أن الوفاة كانت عنيفة، باستعمال أداة حادة.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة، اعترف منذ الوهلة الأولى بالجرم الذي اقترفه يداه، في حق أقرب الناس إليه، كما برّر للمحكمة أن سبب قتله شقيقه الاصغر، كان بسبب اختلافه معه حول فكرة فتح مشروع جديد بينهما، لرفض الشقيق الفكرة، وهو يخبره بأنه قد اقرض مبلغا من المال من أحد أبناء الحي لأجل الخوض في مشروع جديد بديلا عن المحل التجاري، كما حاول المتهم أن يستعطف رئيس المحكمة، بالتعبير عن ندمه الشديد، كونه لم يكن قصده ازهاق روح شقيقه، لكونه يحب له الخير أكثر من نفسه، ولعل الشجار الذي وقع كان لأجل نصحه بطريقة خاطئة، لكونه كان متأثرا بالصيام وقتها.

من جهتها والدة الضحية والمتهم، بدت جد متأثرة خاصة وأن الموقف الذي كانت عليه صعب للغاية، وراحت تخاطب المحكمة بصوت خافت قائلا ” ليس لدي ما أقوله فالمتوفي إبني والقاتل إبني..الله غالب الشيطان حضر”

وفي سياق متصل استمعت المحكمة لعدد من الشهود الذين أكدوا، وجود خلافات دائمة بين المتهم والضحية حول تسيير المحل، وفي كل مرة يتدخل أفراد العائلة والجيران لنصحهما وفض النزاع حتى وقعت الكارثة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور