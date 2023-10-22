20 سنة سجنا لرب أسرة حاول قتل جاره في منزله ليلة “نصفية” رمضان

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاحد، عقوبة 15 سنة سجنا، في حق المتهم الموقوف ” ه.سيد احمد” رب أسرة. في العقد السادس من العمر، عن جناية محاولة القتل العمدي. مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها صديقه و جاره بالحي الذي يكبره سنا المدعو “ح.أحمد”.

وحسب المناقشة التي جرت بالجلسة لدى مثول المتهم للمحاكمة، فإن الوقائع تعود إلى شهر أفريل 2022 خلال ليلة منتصف شهر رمضان الفارط. أين تقدم المتهم الى منزل جاره الضحية ح.أحمد”. فقام هذا الأخير باستضافته ،وبعد مضي قرابة ساعة من الزمن من تبادل أطراف الحديث، همّ المتهم بالخروج. وخلالها انتهز الفرصة لبقاء الضحية ممددا بسريره فتناول سكينا كان بين ملابسه. وأجهز عليه بضربات متتابعة بمختلف أنحاء جسمه، بعدما قام بخنقه بالوسادة لأجل شلّ حركته، والتخلص منه خنقا حتى الموت.

وفي تلك اللحظة وأمام الصراخ المتعالي من المنزل سمع الابن الأكبر صوت والده، فهرع مسرعا نحوه. وخلال دخوله المنزل وجد والده ملقى على فراشه والمتهم فوقه ماسكا ييده وسادة واضعا اياه فوق صدر الضحية.

أما السكين فقد القى به المتهم على الأرض بمجرد سماعه دخول الابن عليه، ثم قام بالتقاطه وهو بصدد مغادرة المنزل.

وتمكن المتهم من ايهام عائلة الضحية بأنه ليس هو الفاعل، وإنما قام بانقاذ الضحية من الموت بعدما وجد أحدهم يوجه له طعنات سكين .

وتم توقيف الجاني بعد فتح تحقيق ابتدائي والسماع الى اقوال الضحية الذي نجا من الموت بأعجوبة، عقب خضوعه لعملية جراحيه مستعجلة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة.

تقرير الطب الشرعي يكشف..

وخلُص تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية تعرض إلى ضربات عنيفة بواسطة آلة حادة. خلفت له إصابات وجروح عميقة على مستوى الكبد؛ الصدر، البطن.، والذراعين وأخرى بالرجل.

كما استفاد الضحية من عجز طبي مدته 30 يوما قدره الطبيب الشرعي بعد المعاينة الطبية.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع اعترف صراحة بالتهمة المنسوبة اليه أمام القاضي، مصرحا بأنه هو من ضرب جاره بالسكين. من دون أن يعي علما بأنه ليس بينهما أي خلافات شخصية سابقا. ناكرا في نفس الوقت محاولته خنق ضحيته بواسطة وسادة النوم للتخلص منه خنقا.

كما عجز اقناع القاضي سبب اقترافه الجريمة معلقا ” ماكان بيناتنا شي.. هو رباني مافهمتش علاه ..؟”

وأمام تنازل الضحية عن التأسيس في الدعوى المدنية، للمطالبة بتعويض جراء الاضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم ” ه.سيد احمد”.