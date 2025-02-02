20 سنة سجنا لشبكة “السفاح” و”سعيد المجرم” أغرقت العاصمة بالمهلوسات

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد بتسليط عقوبات متفاوتة في حق متهمين موقوفين. ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية يقودها 3 بارونات. كل من المكنى ” الخال” و” سعيد المجرم” و”السفاح” .

تمتهن الشبكة الإجرامية نقل المؤثرات العقلية انطلاقا من منطقة وادي سوف وتوزيعها بإقليم ولاية الجزائر العاصمة. وبالأخص الضاحية الشرقية بمدينة دار البيضاء وضواحيها. حيث تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين كل من المدعو، و” د.بشير”، “ر.نبيل” “ر.الخيذر” “ح.كريم” ،ع.السعيد”. كما تم الحكم على بقية المتهمين بـ3 سنوات سجنا ويتعلق الأمر بالمدعو ” ح،أحمد سفيان” والمدعو ” س.محمد البشير” وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.

كما تم توقيف المتهمين في أعقاب التخطيط لابرام صفقة نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” بريقابالين “. من مدينة وادي سوف إلى العاصمة على متن شاحنة محملة بالخضر. حيث تم توقيف سائقها بمدينة تابلاط بالمدية. مع حجز كمية معتبرة من السموم قدرت إجمالا بـ 96390 كبسولة ” بريغبالين” 300 ملغ.

تسويق المهلوسات من ليبيا نحو الجزائر العاصمة

حيث يستخلص من ملف التحري، أنه استقاء من معلومات عن شبكة اجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تنشط في إطار منظم، على مستوى الجهة الشرقية لولاية الجزائر، يتمحور نشاطها الإجرامي عبر إقليم اختصاص محكمة الدار البيضاء. مستغلة مدينة “وادي سوف” الحدودية كمركز لإستقبال هذه السموم المهربة من دول الجوار خاصة دولة - ليبيا. ليتم تسويقها على مختلف المدن الجزائرية وبالأخص العاصمة.

وكشف التحقيق أن قائد الشبكة يدعى “ر. نبيل” المكنى “جعفر”، المقيم بمدينة الحميز شرقي العاصمة. كما توصل محققوا الفرقة عن عزم هذه الشبكة الإجرامية إدخال شحنة من المؤثرات العقلية نوع “بريقابالين” و المعروفة لدى المروجين بـ (double signature ) إلى الجزائر. إنطلاقا من ولاية وادي سوف إلى غاية العاصمة ” مدينة الدار البيضاء “.

حيث أن الصفقة يقودها المكنى “الخال” المقيم بولاية الوادي و المدعو “ر. نبيل” المكنى “جعفر” بالتنسيق مع شركاء آخرين.

ومن خلال تعميق التحريات الميدانية عن ونقل المخدرات بطريقة تمويهية على متن شاحنة محملة بالخضر. لغرض تضليل المصالح الأمنية مع تنقل المدعو” ر. نبيل” إلى ولاية الوادي لعدة مرات لملاقاة المكنى “الخال” لغرض إبرام صفقات.

كما أنه تم تحديد هوية الناقل ويتعلق الأمر بالمدعو “ر. الخذير” من المسيلة. يتم تكليفه من طرف المكنى” الخال” والمكنى “جعفر” بنقل المؤثرات العقلية إنطلاقا من ولاية الوادى إلى العاصمة، على متن شاحنة محملة بالخضر.

إذ تبين أن هذا الأخير قام بإدخال عدة شحنات من المؤثرات العقلية قادمة من ولاية الوادي إلى غاية منطقة في الحوضين بتابلاط ولاية المدية. حيث أنه بتاريخ الموافق لـ 2023/10/25 ، في حدود الساعة الواحدة زوالا. تم تتبع مسار الشاحنة وتوقيفها على مستوى منطقة في الحوضين (DEUX BASSINS) تابلاط ولاية المدية و كذا توقيف سائقها ” ر.الخيذر”. وهو أب لاربعة أطفال. ثم استدراج المدعو “جعفر” إلى منطقة فج الحوضين تابلاط على متن سيارة من نوع “تويوتا هيليكس”. خضراء اللون بعد تفطنه بتواجد عناصر الشرطة لاذا بالفرار إلى وجه مجهولة.

تمويه المهلوسات بصناديق الخضر

بعد إخضاع الشاحنة إلى التفتيش تم ضبط 31800 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين ، كانت مخبأة بإحكام بالصندوق الخلفي للشاحنة وسط صناديق فارغة خاصة بحمل الخضر و مغلفة بغلاف بلاستيكي أسود اللون و شريط لاصق شفاف.

كما تبين من خلال التحريات. مع الموقوف المدعو “ر. الخذير،” أن هذا الأخير يقوم بنقل كميات معتبرة من من المؤثرات العقلية عكس الكمية الأولى المضبوطة، أين تم إعادة التفتيش الكلي للشاحنة وتم العثور على كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بـ 64590 كبسولة ، من نوع بريغبالين كانت مخبأة بإحكام وسط صناديق فارغة خاصة يحمل الخضر و مغلفة بغلاف بلاستيكي، أسود اللون. حيث أن الكمية الإجمالية لكمية المؤثرات العقلية المضبوطة قدرت بـ96390 كبسولة ” بريغبالين” 300 ملغ.

وصرّح المتهم أن دوره ضمن الشبكة الإجرامية يكمن في نقل المؤثرات العقلية (كراس) ، من ولاية واد سوف و إيصالها إلى أصحابها، بإيعاز من طرف أصحاب المؤثرات العقلية ، كل من المكنى “الخال” و المكنى “سعيد المجرم” ، المقيمان بولاية وادي سوف.

كما أقرّ أنه قام بنقل المؤثرات العقلية المضبوطة من ولاية وادي سوف، لغرض تسليمها للمدعو “جعفر” بالمنطقة المعروفة باسم فج الحوضين ) DEUX BASSINS) تابلاط ولاية المدية، وذلك بإيعاز من طرف كل من المدعو ” سعيد المجرم” و المكنى ” الخال”، حيث تم تحديد هويته لاحقا ويتعلق الأمر بالمدعو “د. بشير “، بعد تنقيط هذا الأخير تبين أنه محل أوامر قضائية بالقبض.

كما كللت التحقيقات بتوقيف المكنى “سعيد المجرم”، ويتعلق الأمر بالمدعو ” ع.سعيد” من وادي سوف أيضا مع المكنى “السفاح “ويتعلق الأمر بالمدعو” ص.عبد الغني” بخميس الخشنة،. كما تم تحديد شركائهم المدعو “ر. نبيل” المكنى “جعفر” ، و المدعو “ح. كريم ” من حي برج الكيفان الدار البيضاء الجزائر، والذي يعد شريك المشتبه فيه المدعو “ر. نبيل” في عملية نقل المؤثرات العقلية وتوزيعها على باقي عناصر الشبكة الإجرامية.