20 سنة سجنا لقاتل قاصر بسبب ثمن حزام سروال في تمالوس بسكيكدة

قضت، اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق شاب يدعي “أ.ط” بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار، التي راح ضحيتها قاصر يدعى “ف.ب”.

تعود حيثيات هذه القضية التي شهدتها قرية بوياغيل ببلدية تمالوس غربي سكيكدة في الـ 10 من شهر نوفمبر2017.

عندما كان الضحية رفقة مجموعة من الأشخاص من بينهم المتهم بجوار المسجد يتحدثون عن عملية تبضع للملابس أين ضحك احد الحضور على المتهم بعد شرائه لحزام سروال بمبلغ 1800 دج.

قبل أن يرد الضحية على المتحدث بأن هذا المبلغ يمكن من شراء رزمة ملابس.

ما اثار غضب المتهم الذي راح يرد على الضحية، قبل أن تتحول الأمور إلى ملاسنات كلامية وجه خلالها الضحية عبارات سب للمتهم.

الذي اشتد غضبه، خاصة بعد صفعه من الضحية، فقام بتوجيه ثلاث طعنات بسكين للضحية على مستوى القلب والجهة اليسرى للساق، أدت إلى وفاته بالمستشفى الذي نقل إليه.

خلال المحاكمة، نفى المتهم ما نسب إليه ، وصرح أنه بوم الحادثة كان في حالة دفاع عن النفس بعد إعتداء الضحية عليه، دون وجود نية لديه لقتل الضحية.