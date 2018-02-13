20 سنة سجنا للصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

أفادت وسائل إعلام، أنه حكم على “شوي سيل” الصديقة المقربّة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة المقالة بالسجن 20 سنة

بتهمة فساد أدت لإقالة بارك غيون هي.

وأدينت “شوي سون سيل” أمام محكمة سيول المركزية بتهمة استغلال السلطة والرشوة والتدخل في شؤون الدولة.

وقال القاضي “كيم سي يون”، أنه حكم على المتهمة بالسجن 20 سنة.

للإشارة، كانت فضيحة فساد اندلعت في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2016 بعد انتشار أنباء حول حصول الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بما فيها “سامسونغ”

على دعم من الحكومة مقابل تقديم مبالغ مالية كبيرة إلى الصناديق التي أسستها “شوي سون سيل”

الصديقة المقرّبة لرئيسة كوريا الجنوبية باك غن هية.