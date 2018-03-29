20 سنة سجنا نافذا في حق بارون ضمن شبكة منظّمة لتهريب المخدرات  

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة اليوم الخميس حكما بالسجن لمدة 20 سنة نافذة في حق المدعو ع.ح.ب 44 سنة.

وغرامة مالية تقدر قيمتها بخمسة (5) ملايين دج بعد إدانته بتهمة نقل مواد مخدّرة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

والتزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارة العمومية.

وقائع القضية تعود إلى سنة 2013 لما تمكنت مصالح الأمن بإقليم دائرة تقّرت (ورقلة)من حجز ثماني (8) قناطير.

من الكيف المعالج كانت مخبئة بإحكام على متن شاحنة، بالإضافة إلى توقيف شخصين في حالة تلبس

كما أسفرت التحقيقات تتبعت معلومات حول وجود شبكة متخصصة في تهريب المخدرات تنشط بين مدينة مغنية (تلمسان) وولاية تبسة.

وتقرت عن توقيف عناصر آخرين من الجماعة الإجرامية, من بينهم المدعو ع.ح.ب وبحوزته رخصة سياقة مزورة.

يذكر أن المتورطين في قضية الحال قد صدر في حقهم خلال دورات سابقة لمحكمة الجنايات أحكام تصل إلى 20 سنة نافذة