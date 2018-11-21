20 سنة سجنا نافذا في حق 4 أشخاص في قضية تهريب 6 قناطير من الكيف بوهران

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية لوهران اليوم الاربعاء بأحكام 20 سنة سجنا نافذا ضد 4 أفراد شبكة لتهريب المخدرات.

فيما تمت تبرئة امرأة متابعة بالتواطئ في قضية تهريب 6 قناطير من الكيف، حيث كانوا ينشطون بين ولاياتي تلمسان و بسكرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أوت 2016 أين أوقف الدرك رجل وامرأة على متن شاحنة للتبريد بسيدي بن عدة في عين تموشنت.

وعقب تفتيش الشاحنة تم العثورعلى 4.25 قنطار من الكيف التي كان من المقرر إيصالها الى ولاية بسكرة.

واثناء التحقيق تبين أن السائق يملك رخصة سياقة مزورة منكرا وجود المخدرات داخل الشاحنة مضيفا أنه ينقل اثاث لصالح المسمى ب.م.

فيما أعلنت المرافقة للسائق أنها كانت متوجعهة لإجراء فحوصات طبية بمدينة وهران.

كما ان الشاحنة ملك لشخص يقيم بمنطقة سيدي بن يبقى في ولاية وهران.

أين تم توقيفه بالرمشي وخلال الوقائع و اعترف أن الشاحنة ملكه و كان ينشط في التجارة مع ب. م.

وقد تمكن المحققون من ضبظ 4.25 قنطار من الكيف تعد جزء من كمية 6 قناطير قادمة من المغرب مع ضبط 175 كلغ المتبقية بندرومة بمرآب تابع لأحد أقارب ب.م.

وخلال المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع بإستثناء ب.م الذي إعترف أنه لعب دور الوسيط في هذه القضية.