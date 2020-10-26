20 سنة سجنا نافذا لشاب أنهى حياة إبن حيه القاصر ببرج الكيفان

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة اليوم الاثنين، بإدانة المتهم الموقوف “د. عبد المالك” ب20 سنة سجنا نافذا.

وتم الحكم على المعني، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي راح ضحيتها إبن حيه، وهو طالب ثانوي قاصر لا يتعدى سنه الـ18 سنة.

وقام الجاني بجريمة القتل، عقب يوم من وقوع مشاجرة بينه وبين الضحية، بحي برج الكيفان شرقي العاصمة.

وتبين من خلال ملف القضية الذي فتحته اليوم هيئة المحكمة، لمحاكمة المتهم الموقوف “عبد المالك”، إن وقائع الجريمة تعود إلى 5 جوان 2019.

أين اهتز حي برج الكيفان على جريمة قتل مروعة، كان بطلها إبن الحي المدعو “عبد المالك” ذو 20 ربيعا.

ووجه هذا الأخير، طعنة سكين قوية على مستوى القلب لغريمه “وسيم” ذي 17 سنة، كانت كافية لازهاق روحه.

وورد في التقرير الطبي لتشريح الجثة، إن الضحية مات متأثرا بضربة حادة تسببت في نزيف حاد داخلي جراء الجروح العميقة التي تلقاها من الطعنة العنيفة.

المتهم “عبد المالك” وخلال مثوله للمحاكمة، اعترف بما اقترفته يداه، في حق غريمه وصديقه بالحي، ناكرا القصد الجنائي.

مصرحا بأنه اتصل بالضحية يوم الوقائع لأجل الاتفاق معه والاستفسار عن سبب مشاجرته معه خلال اليوم الذي سبق.

إلا أن النيابة العامة وخلال مرافعة المعني، أكدت على عزم المتهم على ارتكاب الجريمة وهذا من خلال اتصاله بالضحية، وتوعد شقيقه بقتله في اليوم الموالي.

فضلا عن جلبه السكين من المنزل لتنفيذ جريمته، وهذا ما يؤكد التخطيط المسبق من قبل المتهم لقتل الضحية ثأرا منه، بسبب المشاجرة التي وقعت بينهما.

لتلتمس النيابة أخيرا توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم، قبل إن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره أعلاه.