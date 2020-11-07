20 سنة سجنا نافذا لعنصر من عصابة “الحاج كازا”

متورط في تهريب 100 كلغ من الكيف كانت موجهة لعنابة

أصدرت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران حكما بعشرين سنة سجنا نافذا على المدعو (م أحمد) المتهم في قضية استيراد الحيازة التخزين النقل الوضع للبيع مخدرات بطريقة غير مشروعة و ضمن جماعة إجرامية منظمة.

حيثيات القضية تتلخص في ورود معلومات إلى مصالح الأمن مفادها وجود شبكة تتأهب لتمرير كمية من المخدرات من المغرب إلى الجزائر و عليه كثفت المصالح الأمنية تحرياتها بتسريب عون ليتم بتاريخ العشرين مارس من سنة 2016 بقرية أولاد قدور بمغنية توقيف المدعو (م.محمد) متلبسا و هو بصدد شحن كمية من المخدرات قدر وزنها بقنطار ملفوفة على شكل طرود و كان برفقة ابن عمه (م.أمحمد) لصالح المدعو (م.بن عمر) الملقب ب”حاج كازة” هذا الأخير الذي يجلب المخدرات من المغرب ليتم تخزينها لدى ابنا العم تحت حراسة العامل(ف.مبارك) من ثم نقلها إلى تلمسان و منها نحو منطقة الشرق لتسليمها للمدعوين (إ.ع.ر) و (إ.ا) لترويجها بعنابة.

وكان العون المتسرب قد ربط الاتصال بمتهم قضية الحال و هو قريب لابني العم اللذين خزنا البضاعة كانت مهمته نقلها نحو مغنية ليتمكن من الفرار فيما حوكم سابقا عدد من المتورطين.

في رده على الأفعال المنسوبة إليه صرح المتهم أن المدعو “ب ز عزو” اتصل به و عرض عليه العمل معه بنقل كمية من المخدرات من منطقة الزوية إلى مغنية فوافق على العرض نظرا لظروفه المزرية و عليه وفر له المتصل به سيارة و أوصل البضاعة قرب مستشفى مغنية و لم يتقاض عمولته عن ذلك نافيا إن كان المتصل به شرطيا فيما يعرفه كونه ابن قريته.