20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية للمتهم بنقل 27.5 كلغ من الكيف في ورقلة

سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة في جلستها اليوم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية 1 مليون دج متهم بحيازة ونقل المخدرات.

المتهم “ز.ف.م” البالغ من العمر 40 سنة كان ينشط إطار جماعة إجرامية منظمة.

و ترجع وقائع هذه القضية إلى شهر جولية 2017 حين وردت معلومات إلى عناصر الدرك الوطني بمدينة بسكرة.

مفادها وجود سيارة سياحية يقودها المتهم على متنها كمية من المخدرات.

حيث تمكنت بعد وضع حواجز أمنية والتفتيش الدقيق للسيارة من اكتشاف كمية قدرها 27.5 كلغ من الكيف.

كانت على شكل 108 صفيحة مخبأة بإحكام أسفل المقاعد الخلفية و داخل إحدى تجاويفها.

وأقر المعني أنه كان بصدد نقلها إلى مدينة ورقلة مقابل تلقيه لاحقا مبلغ 5000 دج عن كل كيلو غرام واحد.

وكان ممثل الحق العام أكد أن الوقائع والأدلة ثابتة في حق المتهم، ملتمسا من هيئة المحكمة إدانته بالسجن المؤبد.