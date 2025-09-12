20 شهيدا إثر قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في غزة

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ارتقى 14 فلسطينيا في غارة للاحتلال استهدفت منزلا بمنطقة التوام، شمال مدينة غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف بلدة جباليا النزلة، شمال القطاع.

وارتقى مواطنان اثنان إثر استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وأصيب آخرون.

بينما شهدت منطقة السوداني، شمال غرب القطاع، ارتقاء وإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال أحد المنازل.

وفي جنوب القطاع، استشهد مواطن وأصيب آخرون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الصهيوني شمال مدينة رفح. فيما استشهد مواطن آخر في مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الشامل والدموي على قطاع غزة، إلى 64,718 شهيدا و 163,859 جريحا، منذ 7 أكتوبر 2023.