20 ضحية في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسطيف

سجلت مصالح الحماية المدنية، بولاية سطيف، اليوم الخميس، حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين. من الحجم المتوسط، أسفر عن إصابة 20 شخصا بأضرار .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيانها، أن فرق الحماية المدنية لوحدة بني عزيز. تدخلت ظهر اليوم الخميس 15 جوان 2023 على الساعة 12 و40 دقيقة. لحادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من الحجم المتوسط، تكفلت باسعاف 15مصابا بأضرار ليست بالخطيرة ونقلهم إلى مستشفى بني عزيز وتم نقل 05 مصابين آخرين بسيارة الاسعاف التابعة للمستشفى وجمعية خيرية.

لتصبح الحصيلة المؤقتة للمصابين 20 مصابا تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و 65سنة، حالاتهم جميعا لا تستدعي ، حسب ذات البيان.

يشار أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بالمخرج الشمال شرقي لمدينة بني عزيز بمحاذاة منطقة النشاطات والتخزينZEA، الحافلة تعمل على خط النقل بني عزيز ودوار اولاد الحاج.أشرف على العملية السيد رئيس الوحدة بحضور السيد رئيس الدائرة.