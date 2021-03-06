20 عرضا يشارك في مهرجان المسرح المحترف خلال 10 أيام

أعلن منظمو المهرجان الوطني للمسرح المحترف أن الدورة الــ 14 ستنطلق في 11 مارس وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه.

وتتضمن الدورة الجديدة من المهرجان الذي يستضيفه المسرح الوطني محيي الدين بشطرزي بالجزائر العاصمة، حوالي 20 عرضاً.

وستتنافس خلال العشرة أيام 9 مسرحيات تمثل مختلف المسارح الجهوية، للحصول على جائزة أحسن عرض وإخراج وسيناريو ودور رجالي ونسائي.

بالاضافة إلى جائزة أحسن سينوغرافيا وموسيقى وجائزة لجنة التحكيم، في حين ستقدم باقي العروض خارج إطار المنافسة.

كما أعلن المنظمون عن تقديم عروض في الشارع وأخرى تنشيطية بساحة محمد توري.

وعلى هامش المهرجان ستنظم ورشات تدريبية وندوات حول ممارسة الفن الرابع.

كما ستكرم أبرز وجوه المسرح الجزائري مع تنظيم جلسات بيع بالإهداء لكتب بحضور مؤلفيها.

و سينظم محمد يحياوي، محافظ المهرجان الثقافي الوطني للمسرح المحترف ندوة صحفية غدا الأحد بداية من الـ11 صباحا بفضاء امحمد بن قطاف للإعلان عن برنامج الطبعة الرابعة عشرة.

للعلم دورة 2021 للمهرجان ستنعقد من 11 إلى 21 مارس 2021 على مستوى مختلف فضاءات المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”.