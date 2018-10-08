20 قتيلا في ولاية نيويورك الأمريكية

لقي عشرون شخصا حتفهم، في حادث سير في سكوهير شمال نيويورك، حسب ما أعلنت الشرطة، أمس الأحد.

وقالت شرطة ولاية نيويورك، إن الحادث وهو أحد أخطر الحوادث التي تشهدها هذه المنطقة الريفية القريبة.

وأضافت الشرطة، أن سيارتين تصادمتا عند تقاطع طرقات دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم يتم نشر أي معلومات بشأن هويات الضحايا، ولم يعرف على وجه الدقة إذا كان الضحايا من ركاب السيارتين أو مارة .

ونقلت صحيفة “ألباني تايمز يونيون” عن مصادر أمنية أن سيارة “ليموزين”، كانت تنقل ضيوف حفلة زفاف زادت سرعتها في منحدر وإصطدمت بمتجر مزدحم.

وأضافت أن مرأب متجر “ذي أبل باريل كاونتري ستور” كان في تلك الساعة مكتظا بالناس والسيارات المركونة.