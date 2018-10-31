20 قتيلا من بينهم مسؤولين إثر تحطم مروحية عسكرية في أفغانستان

قتل 20 شخصا من بينهم مسؤولون كبار، اليوم الأربعاء، في ولاية فرح غربي أفغانستان، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم.

وأوضح ناصر مهدي الناطق باسم ولاية فرح، أن المروحية تحطمت بعد إقلاعها بفترة قصيرة جراء الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف مهدي في تصريحات صحفية، أن المروحية العسكرية كانت تقل 20 شخصا بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، وجميعهم لقوا مصرعهم.

ومن بين المسؤولين الذين كانوا على متن المروحية، رئيس مجلس ولاية فرح فريد بختاور، وعضو المجلس جميلة أميني، ونائب قائد الفرقة 207 بالجيش الأفغاني نعمة الله خليلي.