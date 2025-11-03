20 قتيلا و300 جريح في زلزال عنيف بأفغانستان

ضرب فجر اليوم الإثنين، زلزال عنيف شمال أفغانستان، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وذكرت السلطات الإقليمية أنّ زلزالاً بقوّة 6.3 درجات هزّ مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين. ممّا أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال كان على عُمق 28 كيلومتراً قرب مزار الشريف التي يبلغ عدد سكانها نحو 523 ألف نسمة.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيراً باللون البرتقالي في نظامها المعروف باسم (بيجر). وهو نظام آلي يُصدر معلومات عن تأثير الزلازل، مشيرة إلى أنّه “من المرجّح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن الكارثة قد تكون واسعة النطاق”.

وأضافت الهيئة أنّ الأحداث السابقة التي بلغت هذا المستوى من التأهّب تطلّبت استجابة على الصعيد الإقليمي أو الوطني.

فيما أفادت وسائل إعلامية، أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ولايتي بلخ وسمنجان شمالي البلاد ارتفع إلى 20 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور