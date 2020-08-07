20 قتيل في تحطم طائرة ركاب جنوب الهند قادمة من دبي

قتل 20 شخصا وأصيب أكثر من 120 في تحطم طائرة ركاب هندية قادمة من دبي على متنها 191 شخصا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة وأمطار غزيرة في مطار جنوب الهند اليوم الجمعة.

تحطمت طائرة ركاب تابعة لخطوط”اير إنديا اكسبرس” لدى هبوطها في مطار مدينة كاليكوت حيث انشطرت إلى نصفين، وفق ما أفاد مسؤولون.

وتحطّمت هذه الطائرة، التي كانت قادمة من دبي، عندما تجاوزت المدرج لدى هبوطها في مطار كاليكوت في ولاية كيرالا، وتحدثت تقارير إعلامية عن سقوط ضحايا.

وأفاد نائب من ولاية كيرالا بأن الطيار لقي حتفه، بينما تم نقل عشرات الركاب إلى المستشفيات.