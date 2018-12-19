20 مليونا غرامة لمربية بروضة الأطفال عذبت طفلا باستعمال إبرة حقنة

أصدرت محكمة البويرة، نهار أمس، حكما يقضي بتغريم مربية في روضة أطفال بـ20 مليون سنتيم، والتى توبعت من طرف النيابة بجنحة الجرح العمدي والضرب وتعذيب طفل 04 سنوات، بإبرة حقنة على مستوى يده.

تفاصيل القضية تعود إى شهر أوت الفارط، حيث تم سماع المتهمة وهي مربية بروضة الأطفال من قبل قاضي التحقيق عقب شكوى قدمها والده تفيد بتعرض ابنه للضرب والجرح العمدى بواسطة إبرة حقنة على مستوى يد ابنه عمره 04 سنوات.

المتهمة أنكرت الفعل المنسوب إليها خلال مثولها أمام المحكمة خلال الجلسة الفارطة وتمسكت بتصريحاتها، غير أن القاضي واجهها بتصريحات الطفل في ذات الجلسة.

النيابة في الجلسة الفارطة التمست 02 سنتين سجنا نافذا، في حين طالب دفاع الطرف المدني بتعويض يقدر50 مليون سنتيم.

وبعد المداولات تم تغريم المتهمة بـ20 مليون سنتيم.