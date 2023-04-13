20 مليون دولار صادرات الجزائر من المشروبات
قال عبد الناصر حنو المكلف بالإعلام على مستوى المعرض الدولي لصناعة المشروبات “إن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في شعبة المشروبات والأغذية السائلة.
كما باشرت مجال التصدير إلى مختلف دول العالم بقيمة مالية وصلت الى 20 مليون دولار. فيما هناك سعى لبلوغ 10 مليارات دولار من هذه الصادرات خارج المحروقات”.
في حين، أضاف عبد الناصر حنو للإذاعة الوطنية، أن الصالون الدولي للمشروبات المقام بالجزائر هو الأول من نوعه في افريقيا والشرق الاوسط. وكان فرصة سانحة لإبرام العديد من الاتفاقيات مع متعاملين من داخل وخارج الوطن. لافتا ان شهر رمضان الحالي شهد اسعار ترويجية لهذه المشروبات لاقت استحسان المستهلكين.
9 أشهر أمام المنتجين لتقليل نسبة السكر
كما تسعى المؤسسات الجزائرية المتخصصة في صناعة المشروبات إلى التقليل من نسبة السكر في منتجاتها. حفاظا على الصحة العمومية وتطبيقا للتنظيم الجديد في هذا المجال، والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا. مع تشديدها في الوقت نفسه على أهمية تحسيس المستهلك بجدوى هذا المسعى. وضمان الرقابة الصارمة للتأكد من احترام جميع المتعاملين للمعايير الجديدة في صناعة هذه المنتجات واسعة الاستهلاك.
وبأجنحة المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة في طبعته الثانية، الذي اختتم، أمس السبت، بقصر المعارض الصنوبر البحري “الجزائر العاصمة”. بعد قرابة أسبوع من النشاط، أبدى عدد من العارضين لـ”و.أ.ج” استعدادهم لتطبيق القرارين الوزاريين المتعلقين بتحديد خصائص المشروبات وعصائر الخضر والفواكه. اللذين يدخلان حيز التنفيذ في جوان ونوفمبر القادمين على التوالي.