20 مليون دولار صادرات الجزائر من المشروبات

قال عبد الناصر حنو المكلف بالإعلام على مستوى المعرض الدولي لصناعة المشروبات “إن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في شعبة المشروبات والأغذية السائلة.

كما باشرت مجال التصدير إلى مختلف دول العالم بقيمة مالية وصلت الى 20 مليون دولار. فيما هناك سعى لبلوغ 10 مليارات دولار من هذه الصادرات خارج المحروقات”.

في حين، أضاف عبد الناصر حنو للإذاعة الوطنية، أن الصالون الدولي للمشروبات المقام بالجزائر هو الأول من نوعه في افريقيا والشرق الاوسط. وكان فرصة سانحة لإبرام العديد من الاتفاقيات مع متعاملين من داخل وخارج الوطن. لافتا ان شهر رمضان الحالي شهد اسعار ترويجية لهذه المشروبات لاقت استحسان المستهلكين.

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