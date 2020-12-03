20 مليون منحها أحدهم لخطيبته كمهر.. هذا مافعله المتهمون بـ70 مليون المسروقة

كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن والعدالة في قضية سرقة 70 مليون بالقبة عن العديد من المستجدات في القضية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار اونلاين عن مصادر على صلة بالتحقيق فإن مصالح الأمن قد استرجعت 20 مليون من قيمة المبلغ المسروق من عند خطيبة أحد المتهمين.

وخلال الاستماع للشاهدة وهي خطيبة أحد المتهمين التي عثر بحوزتها على جزء من المبلغ المسروق، قالت أن خطيبها منحها هذا المبلغ كمهر لها دون أن تعلم بوقائع السرقة والاعتداء الذي نفذه.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يستعملون شرائح هواتف نقالة بأسماء غير هويتهم، يتم شراؤها من محل ببئر خادم، بحيث تم تقديم صاحبا المحل للتحقيق حاليا كمتهمين آخرين.