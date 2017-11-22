20 مليون وحدة صفيحة فرامل جزائرية في 2018!

بعد تدشين مصنع محي الدين طحكوت لإنتاجها في الرغاية

سنقلص فاتورة الاستيراد بـ66 من المئة في غضون 8 أشهر

زوخ: «عقوبات صارمة والقائمة السوداء مصير المقاولين الغشاشين»

كشف رجل الأعمال وصاحب مصنع «هيونداي الجزائر»، محي الدين طحكوت، أنه سيتم إنتاج 20 مليون وحدة من صفائح الفرامل جزائرية 100 من المئة من جميع ماركات المركبات، في غضون الثمانية أشهر المقبلة، حيث سيتم تقليص فاتورة الاستيراد إلى 66 من المئة. وأضاف رجل الأعمال، أمس، خلال تدشين والي العاصمة، عبد القادر زوخ، لمصنع محي الدين طحكوت لصناعة صفائح فرامل المركبات بالرغاية في العاصمة، أن المصنع يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتشجيع المنتوج الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد.

وأشار طحكوت إلى أن الجزائر تستورد حاليا 30 مليون وحدة للفرامل سنويا، ولكن من خلال هذا المصنع ستتمكن الدولة من تقليص فاتورة استيراد صفائح الفرامل بأكثر من 66 من المئة، حيث سيتم إنتاج أكثر من 20 مليون وحدة سنة في غضون 8 أشهر المقبلة. من جهة أخرى، قال رجل الأعمال ومالك مصنع «هيونداي»، إن المصنع يوفر 450 منصب شغل أغلبهم من خريجي الجامعات، مشيرا إلى مشروع لتكوين تقنيين للصناعة الميكانيكية، قائلا: «هدفنا هو تغطية السوق المحلي للتوجه نحو التصدير».

من جهته، أكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال جولة تفقدية قادته، أمس، إلى كل من الرغاية ورويبة، أن كل المؤسسات التربوية جاهزة ليوم الاقتراع، مطمئنا بأنه تم تسخير كافة المراكز والمؤسسات التربوية لإنجاح الموعد الانتخابي. وفي السياق ذاته، توعّد والي العاصمة بتطبيق عقوبات صارمة ضد المقاولين الذين يتخلّون عن المشاريع، حيث سيتم وضعهم في القائمة السوداء، قائلا: «أنا لست راضيا على مدة الإنجاز، وبعد الانتخابات سنقوم بتحضير ميزانيات 2018، مع إضافة دعم للتنمية المحلية، وسأقوم بزيارات تفقدية إلى عدد من المشاريع التي وضعت بها حجر الأساس لمراقبة مدى احترام المقاولين للالتزامات الموجودة، مع تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين».