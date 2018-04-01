20 % من الجزائريين سيستهلكون مياه تحلية البحر مستقبلا

كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني،اليوم الأحد،عن ارتفاع الاستهلاك اليومي للجزائريين من مياه البحر المحلاة إلى 2.7 مليون متر مكعب،في المستقبل.

قيتوني وخلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، في العاصمة،أكد أن الجزائر وبفضل موقعها الجغرافي المميز،

يبعدها عن مشكل شح المياه الذي سيعاني منه العديد من الدول في مختلف المناطق،في السنوات المقبلة.

وأشار الوزير في هذا السياق الى أن الاستغلال الجيد لتحليه مياه البحر سيساهم في 20 بالمائة من استهلاك المواطنين للمياه الصالحة للشرب.