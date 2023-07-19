20 مهنة تمكنك من الحصول على تأشيرة شنغن

تم تصنيف عدد مذهل من 400 مهنة مختلفة على أنها وظائف نقص في واحدة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي. أو دول منطقة شنغن. في حين تم إدراج 321 مهنة مختلفة على أنها فائض في واحدة على الأقل من هذه البلدان.

كما سلط تقرير صادر عن سلطة العمل الأوروبية (EURES) حول نقص العمالة والفائض استنادًا إلى بيانات عام 2022. الضوء على المهن التي تكافح دول الاتحاد الأوروبي لملئها بقوى العمل الخاصة بها. وتلك التي يوجد فيها عدد كبير جدًا من المهنيين وليسوا. أماكن عمل كافية.

“حقيقة أن عددًا كبيرًا من المهن التي تعاني من نقص وفائض لا تعني أن العديد من المهن تعاني من نقص في بعض البلدان. وفي فائض في بلدان أخرى”. كما جاء في التقرير، موضحًا أن مثل هذا الاكتشاف. كان سيثبت إمكانية معالجة ناجحة لمسألة اختلالات سوق العمل في أوروبا بين الدول الأعضاء.

ونظرًا لأن هذا ليس هو الحال ، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى جذب العمال الأجانب. باعتبارها أسرع طريقة لملء الوظائف الشاغرة التي تعتبر ضرورية لمزيد من تطوير اقتصاداتها.

كما دفع هذا الوضع العديد من البلدان ، مثل ألمانيا ، إلى تطوير استراتيجيات توظيف تستهدف الشباب من بلدان معينة. مع تسهيل الحصول على تأشيرة عمل.

كما قامت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتعديل سياساتها الخاصة بالهجرة. من أجل العمل لتصبح أكثر جاذبية للعمال الأجانب ، ولا سيما أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

بالإضافة إلى ذلك، اقترحت حتى مفوضية الاتحاد الأوروبي تعزيز هجرة العمالة المستهدفة. من دول خارج الاتحاد الأوروبي في مجموعات مهارات محددة. كإحدى الطرق لمعالجة غياب العمال في القطاعات الرئيسية في جميع الدول الأعضاء.

هذه المهن الأكثر رواجًا في الاتحاد الأوروبي

ونشر تقرير EURES ، قائمة ببعض المهن الأكثر رواجًا في الاتحاد الأوروبي. مع وجود نقص في الوظائف في ما يصل إلى 16 دولة.

كما يتمتع الأجانب الذين لديهم خبرة أو تعليم في هذه المهن بفرص أكبر للحصول على تأشيرة عمل لأوروبا. مقارنةً بأولئك الذين يعملون في مهن أخرى.

وفقًا لـ EURES ، فإن المهن التالية هي أكثر 20 مهنة مطلوبة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي:

-عمال البناء والعمال المرتبطين بهم

-النجارين والنجارين

-سائقي الشاحنات الثقيلة والشاحنات

-واضعو ومشغلو أدوات آلات الأشغال المعدنية

مهنيو التمريض

-السباكين وميكانيكي الأنابيب

-كهربائيو البناء وما يتصل بها

-اللحامون وقواطع اللهب

-آلات التشطيب الخرسانية والخرسانة والعمال المرتبطين بها

-عمال الصفائح المعدنية

-طبقات الأرضية وأساس البلاط

-مطوري البرامج

-طهاة

-عمال البناء

-الميكانيكا الكهربائية والميكانيكيون

-تطبيقات المبرمجين

-ممارسو الطب العام

-سائق الحافلات والترام

-ميكانيكا ومصلحي السيارات

-الممارسون الطبيون المتخصصون

مهن مثل مصممي الجرافيك والوسائط المتعددة ، والإداريين والتنفيذيين ، والصحفيين ، ومصممي الديكور الداخلي. ومساعدي بيع المتاجر ، وما إلى ذلك ، ستواجه صعوبة في الحصول على تأشيرة عمل للاتحاد الأوروبي. لأنها فائضة بالنسبة لغالبية الدول الأعضاء.