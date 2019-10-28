 «20 نوفمبر تاريخ إجراء مسابقة التوظيف الخاصة بوزارة التضامن»  

حددت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تاريخ نهاية إيداع الملفات المشاركة في مسابقة التوظيف يوم 31 أكتوبر.

على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، أين وصل عدد الملفات المودع إلى غاية يوم أمس 300 ألف ملف.

فيما حدد الوظيف العمومي تاريخ إجراء المسابقة يوم 20 نوفمبر.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

في تصريح خص به «النهار»، أن عدد الملفات المودعة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي على مستوى 48 ولاية.

بلغ حوالي 300 ألف ملف ابتداءً من 22 أكتوبر الماضي إلى غاية يوم أمس.

وأضاف المسؤول الذي أورد الخبر أن تاريخ نهاية إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي سيكون يوم 31 أكتوبر.

مؤكدا أنه تم دراسة الملفات على مستوى المديريات في أجل أقصاه 10 أيام، ليتم تحويلها إلى مديرية الوظيف العمومي.

وقال ذات المصدر، إن تاريخ إجراء المسابقة الوطنية لتوظيف 1722 أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط.

بمؤسسات متخصصة تابعة لقطاعها، يوم 20 نوفمبر القادم.

وللإشارة، فتحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب الترشح لخريجي الجامعات.

للمشاركة في مسابقة التوظيف الخارجية الوطنية للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في مادتي اللغة العربية والأمازيغية بعنوان 2019.

في حين تم توسيع قائمة الشهادات الجامعية لتشمل مختلف الفروع بجميع تخصصاتها الأدبية والعلمية والتقنية، لتغطية كافة المناصب المالية الشاغرة.

والتي من شأنها ضمان تمدرس جيد من دون عراقيل لفائدة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

فتحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب الترشح لخريجي الجامعات للمشاركة في مسابقة التوظيف الخارجية الوطنية.

للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في مادتي اللغة العربية والأمازيغية بعنوان 2019.

في حين تم توسيع قائمة الشهادات الجامعية لتشمل مختلف الفروع بجميع تخصصاتها الأدبية والعلمية والتقنية.

لتغطية كافة المناصب المالية الشاغرة، والتي من شأنها ضمان تمدرس جيد من دون عراقيل لفائدة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبشأن التخصصات العلمية والتقنية، فقد تم توسيع القائمة للشهادات التالية.

وهي ليسانس في الرياضيات بكل تخصصاتها، شهادة الدراسات العليا في الرياضيات، ليسانس في الإعلام الآلي والفيزياء.

شهادة الدراسات العليا في الفيزياء بكل تخصصاتها، الكيمياء، شهادة الدراسات العليا في الكيمياء بكل تخصصاتها.

والعلوم الطبيعية، شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية، ليسانس في علوم الطبيعة والحياة .

وشهادة الدراسات العليا في علوم الطبيعة والحياة، البيولوجيا، شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا .

كل تخصصاتها، علوم تجارية بكل تخصصاتها، علوم اقتصادية، العلوم المالية وليسانس في علوم التسيير بكل تخصصاتها.