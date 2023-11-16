20 وظيفة تمكنك الحصول على تأشيرة ألمانيا

تعتبر البستنة وتكنولوجيا الإطارات والخشب والأثاث والتجهيزات الداخلية والأعمال المعدنية والبناء الداخلي. والجدران الجافة من بين الوظائف التي تحتاج ألمانيا إلى عمال أجانب لشغلها.

وكانت 87 في المائة من الشركات العائلية في ألمانيا تعاني من تأثير نقص العمال في عام 2022.

كما تتعامل ألمانيا مع 770 ألف و301 وظيفة شاغرة، وفقا لـ Statista. وفي عام 2022، كان هناك ما يقرب من ضعف عدد الوظائف مقارنة بعام 2011.

مع شيخوخة السكان، حيث يبلغ متوسط العمر 45 عامًا، ومعدل منخفض يبلغ 1.53 ولادة لكل امرأة. تعتمد ألمانيا على العمال الأجانب منذ سنوات، من أجل الحفاظ على استمرار اقتصادها، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.com.

في السنوات الأخيرة، قامت ألمانيا باستمرار بإجراء تغييرات على قواعد الهجرة في محاولة لتسهيل وصول اللاجئين والأجانب إلى سوق العمل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل التغييرات، لا يزال سوق العمل في البلاد يعاني من بقاء الوظائف في مجالات محددة. مفتوحة أمام العمال الأجانب الذين لديهم التعليم أو الخبرة.

وفي ألمانيا، وجدت دراسة أجراها معهد IFO ومقره ميونيخ أن 87 في المائة من الشركات العائلية. كانت تعاني من تأثير نقص العمال.

كما يمكن للأجانب الذين يهدفون إلى العيش والعمل في ألمانيا الاستفادة من هذا النقص في العمالة. والبدء في إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لألمانيا.

المجالات التي تحتاج إلى العمال هي كما يلي:

تربية الماشية

الغابات

البستنة

تكنولوجيا الإطارات والفلكنة

الخشب والأثاث والتجهيزات الداخلية

تشغيل المعادن

المسح والسقالات

البناء

التزجيج

بناء خطوط الأنابيب

بناء المصانع والحاويات والأجهزة

مراقبة وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية

شحن البضائع والخدمات اللوجستية

سائقي نقل التربة والآلات ذات الصلة

المبيعات (الأثاث والتجهيزات)

مبيعات عادية

نظام تقديم الطعام

المساعدين الفنيين الصيدلانيين

سائقي الحافلات والترام

وفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية (ERI)، يبلغ متوسط الأجر لعمال مزارع المحاصيل 35,616 يورو سنويًا. و17 يورو في الساعة، وبالنسبة لفنيي الغابات، يبلغ 36,791 يورو سنويًا. و18 يورو في الساعة. في حين أن مزارعي البستنة المتخصصين يبلغون 36,913 يورو سنويًا و18 يورو للساعة. ولعمال البناء 44,052 يورو سنويًا و21 يورو للساعة، وللسائقين 28,276 يورو و14 يورو للساعة، وما إلى ذلك.