20 ولاية الأكثر تضررا من كورونا تستلم حصتها من لقاح سبوتنيك V

تستقبل اليوم 20 ولاية الأكثر تضررا من فيروس كورونا حصتها من اللقاح الروسي سبوتنيك V من معهد باستور.

وقالت مديرة التموين بمعهد باستور الجزائر، لوأج أن “عشرين ولاية عبر كافة ارجاء الوطن معنية بعملية توزيع لقاح سبوتنيك v.

وأضاف ذات المسؤولة أن العملية إنطلقت السبت الفارط من البليدة حسب مخطط التوزيع الذي حددته وزارة الصحة”.

كما ان الجزائر إستقبلت يوم الجمعة الفارط 50.000 جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك V .

وتابعت بن قدادرة أن تحديد الحصص عبر الولايات جاء تناسبا مع عدد ساكنتها ومع عدد الاصابات بالفيروس المسجلة على مستواها.

عملية توزيع اللقاح تكون من معهد باستور عبر قوافل تشرف عليها مصالح الدرك الوطني وبممثلين عن الولايات.

ويتعلق الأمر بكل الجزائر العاصمة، وتيزي وزو، وتيبازة، وسطيف، ووهران، وتلمسان، وباتنة، ومستغانم وكذا ورقلة وبسكرة.

وسيتم نقل اللقاح برا أوجوا بالنسبة للوجهات البعيدة.

وبخصوص الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية كشفت المسؤولة أن المعهد إستعد منذ أشهر لإستلام وتوزيع جميع أنواع اللقاحات.

كما ان طرق حفظ اللقاح أوالكميات الواجب التعامل معها، من درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 أومن -20 إلى-70.