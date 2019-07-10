20 يوما لتسوية وضعية مكتتبي سكنات “الترقوي الحر” بأربع ولايات

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية 20 يوما للمستفيدين من السكن الترقوي الحر لتسديد مستحقاتهم.

حيث أفادت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنها تنهي إلى علم كافة مكتتبيها في برامج السكن الترقوي الحر.

والمتخلفين عن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية تجاه المؤسسة أنه يتوجب عليهم التقرب من مصالحها.

سواء بالمديرية العامة بالنسبة لبرامج السكنات الواقعة بولايات الجزائر، تيبازة، البليدة وبومرداس.

أو على مستوى المديريات الجهوية بالنسبة لباقي الولايات لتسوية وضعيتهم في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ نشر الإعلان.

وأضافت المؤسسة أنه في حال عدم الإمتثال في الأجال المحددة تعتبر الإستفادة ملغاة.