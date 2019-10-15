 «200 ألف مسجل في صيغة LPA بعد 15 يوما من فتح التسجيلات» 

كشف والي الجزائر، عبد الخالق صيودة، عن تسجيل أزيد من 200 ألف شخص في السكن الترقوي المدعم LPA .

مشيرا إلى أن موافقة الحكومة على طلب رفع «كوطة» العاصمة من مساكن LPA متوقف على توفر الأوعية العقارية.

ودراسة ملفات المكتتبين بعد الانتهاء من عملية التسجيل في نهاية الشهر الحالي.

وقال والي الجزائر عبد الخالق صيودة;، في تصريح خص به «النهار» على هامش الزيارة التفقدية.

التي قادته برفقة وزير النقل والأشغال العمومية لمشاريع بالعاصمة.

منها «ميترو الجزائر» الرابط بين بلدية الحراش ومطار الجزائر.

إنه تم تسجيل إلى غاية يوم أمس، أزيد من 200 ألف شخص في السكن الترقوي المدعم . LPA

مشيرا إلى أن عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بولاية العاصمة متواصلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وقال والي العاصمة إن الرفع من «كوطة» السكن الترقوي المدعم LPA متوقف على مدى توفر الأوعية العقارية بالعاصمة.

مؤكدا أن الطلب الذي قدم لدى الحكومة سيكون فرصة لسكان العاصمة الاستفادة من مسكن لائق وتلبية مطلب أكبر عدد ممكن من طالبي السك . LPA

للإشارة سيستفيد المتحصلون على مساكن من هذه الصيغة الجديدة على إعانات مالية من الصندوق الوطني للسكن.

والتي تختلف قيمتها حسب قيمة الراتب الذي يتقاضاه طالب السكن أو طالب السكن وزوجته إن كانت موظفة.

كما حددت الشروط للاستفادة من السكن أنه يتوجب على الراغب في الاستفادة من مسكن LPA تقديم ملف يتكون من طلب خطي.

صور طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التعريف للزوجة إن وجدت، شهادة الميلاد رقم 12، شهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين.

وشهادة عمل، كشف الراتب لـ3 أشهر الأخيرة، شهادة المدخول السنوي للعمال، شهادة العزوبية للأشخاص غير المتزوجين، شهادة الإقامة.

وبالنسبة للمتقاعدين فيتوجب عليهم تقديم شهادة الاستفادة من التقاعد.

كما حددت شروط الاستفادة كذلك، في عدم الاستفادة من قبل من أي نوع من الإعانات الخاصة بالسكن.

وأن لا يكون للمعني عقار أو أرض صالحة للبناء ، وأن يكون الراتب الشهري بين 24000 و108000 دينار.