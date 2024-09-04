200 دج للكلغ.. تهاوي أسعار السردين

عرفت مختلف الموانئ إنزالا سمكيا كبيرا منذ 3 أيام، الأمر الذي أدى إلى تهاوي وانخفاض أسعار السمك خاصة السردين. بعدما عرفت أسعاره إرتفاعا جنونيا فاقت 1000 دج للكيلوغرام الواحد. وحرمت عديد العائلات محدودة الدخل من اقتناء هذه المادة الغنية بالفيتامينات.

وحسبما وقفت عليه “النهار أونلاين”، فقد إنتشرت طاولات بيع السمك والسردين في مختلف الأسواق وحتى البائعين المتجولين نظرا لوفرة المنتوج. وشهدت إقبالا كبيرا للمواطنين من أجل إقتناء هاته المادة خاصة وأن الأسعار سابقا كانت مرتفعة جدا وفاقت 1000 دج للكيلوغرام.

وتراوحت أسعار السردين مابين 200 إلى 400 دج للكيلوغرام الواحد. وانخفض سعره في بعض المناطق إلى 150 دج للكيلوغرام. وهو ما جعل الإقبال عليه منقطع النظير خاصة في نقاط البيع التابعة لمديريات الصيد البحري.

واستحسن العديد من المواطنين الذين إلتقتهم “النهار أونلاين”، انخفاض أسعار السردين. حيث أكد محمد أنه إقتنى 2 كلغ من سمك السردين بسعر 350 دج للكيلوغرام بالسوق المغطى لعين البنيان. وهو الذي كان يمر من أمام طاولة البيع مرور الكرام لأن سعره في السابق تجاوز 1000 دج وهو مرتفع - حسبه- وليس من قدرته الشرائية ولا يمكن اقتناؤه. آملا أن تبقى الأسعار في متناول المواطنين محدودي الدخل لما فيه من فوائد.

تهاوي أسعار السردين في سوق الجملة

من جهته قال جمال الدين بوراس مستشار وزير الصيد البحري، أن الأيام الثلاثة الأخيرة عرفت وفرة في منتوج السردين وتراوح سعره مابين 200 إلى 400 دج للكيلوغرام الواحد. بمختلف الولايات .

وأضاف بوراس في اتصال مع “النهار أونلاين”، أنه في بعض الولايات سعر صندوق السردين في سوق الجملة بلغ 1500 بسعة 20 كلغ. وبولاية مستغانم وصل إلى 150 دج للكيلوغرام. أما في ولاية تيبازة، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 85 دج في سوق الجملة. وهذا راجع إلى الوفرة في المنتوج.

وكشف في سياق ذي صلة، إلى أن الأسعار السردين ستبقى منخفضة خلال الأيام المقبلة. بسبب دخول موسم الصيد. كما ستتراوح أسعاره مابين 400 إلى 500 دج في حال بقيت الأجواء وصافية وعدم قدوم إضطرابات جوية.