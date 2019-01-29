200 % زيـــــادات فــــي المنتجــــــات الكهرومنزلية والثريات والأثاث

ستشمل المنتوجات المستوردة قبل نهاية الأسبوع

قررت الحكومة فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 200 من المئة على عشرين مجموعة تضم مواد ومنتجات مختلفة.

يتم استيرادها من الخارج قبل نهاية الأسبوع الجاري، وبالاستناد إلى مصادر من مبنى وزارة التجارة.

فإن القرار هذا يشمل قائمة من السلع وتتمثل أساسا في أدوات الترصيص الصحي والكراسي والأثاث والثريات والمنتجات الكهرومنزلية وغيرها.

والتي يتم استيرادها من الخارج، مما سيساهم في تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار هذه المنتجات.

بعد فرض رسوم عليها من طرف مصالح التجارة ونظيرتها للجمارك بنسب تتراوح مابين 20 و200 من المئة.

وقد أعلنت الوزارة عن هذا القرار يوم السادس والعشرين من جانفي الجاري، بعد تنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.

من أجل حماية المنتوج الوطني، الذي يعرف منافسة شرسة من طرف ممثلي فروع المؤسسات الدولية في الجزائر.

كما أرجعت الحكومة سبب اتخاذها هذا القرار إلى ارتفاع حجم الواردات في الفترة الأخيرة.

ويستثنى من هذا القرار استيراد المركبات ولواحقها من طرف مصانع التركيب وممثلي الأسرة الثورية في الجزائر.