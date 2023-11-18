200 شهيد في مجزرة مدرسة الفاخورة.. إجرام وحشي

ارتكب الاحتلال، اليوم السبت، مجزرة جديدة أسفرت عن سقوط 200 شهيد، في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت تقارير فلسطينية، حسب جريدة القدس، باستشهاد أكثر من 200 نازح في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” ووكالة شهاب للأنباء، فإن “أكثر من 200 شهيد سقطوا في مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مدرسة الفاخورة، بمخيم جباليا. التي تؤوي نازحين شمالي قطاع غزة”.

وأظهرت الصور جثثا ملقاة على الأرض، حيث يتضح أن قصفا إسرائيليا استهدفهم عندما كانوا نائمين، بحسب الوكالة.

وكانت المدرسة نفسها شهدت مجزرة في الرابع من الشهر الجاري سقط فيها عدد كبير من الشهداء من النازحين.