200 مليار دج لدعم أسعار الحليب والسكر والزيت

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 659 مليار دج من أجل دعم المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع.

وأضاف وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني. أنه تم تخصيص 348 مليار دينار للديوان المهني للحبوب، 100 مليار دج للحليب. بالإضافة كذلك إلى 88 مليار دج للمياه المحلاة وكذا 23 مليار دينار لدعم الطاقة. وكذا 100 مليار من أجل تثبيت أسعار السكر والزيت 100 مليار دج