200 مليون قرض لتهيئة كافة أنواع السكنات وسكنات بدون عقد

سيتمكن زبائن بنك البركة من الاستفادة من قروض مخصصة لتهيئة منازلهم تسدّد على مدار خمس سنوات. تضاف لسلسلة المنتجات الموجودة في السوق والتي كان آخرها يتعلق باقتناء دراجات نارية وأدوات كهرومنزلية تسدد بالتقسيط بهامش ربح حدد بـ10.75.

وأطلقت إدارة بنك البركة قرضا لفائدة زبائنها يمكنهم من تهيئة منازلهم شريطة أن يكون راتبهم الشهري يعادل أو يزيد عن أربعين ألف دينار. أي أربعة ملايين سنتيم شهريا فما فوق وبعقد عمل دائم.

وأفادت مصادر مسؤولة بمبنى البنك، بأن قيمة القرض تصل إلى مليوني دينار وعمر التسديد محدد بخمس سنوات. أي بنفس عمر المحددة من قبل الحكومة لتسديد القروض الاستهلاكية. قبل أن تؤكد على أن ذلك المنتوج يعتبر آخر ما أطلقته مؤسستهم في السوق المالية في انتظار إطلاق منتجات أخرى منافسة. ويشمل القرض الجديد كافة أنواع السكن حتى تلك بدون عقد.

وكان بنك البركة قد وقع مؤخرا على اتفاقية مع مؤسسة “ديار دزاير”. لتمكين زبائنه الذين يتقاضون راتبا شهريا محدد بمليوني سنتيم فما فوق. من الاستفادة من قروض استهلاكية لشراء منتجات كهزومنزلية ودراجات نارية. فيما حددت آجال التسديد بـ5 سنوات وبخصم 33 من المائة من راتب الزبون من أجل تسديد الدين. وذلك بالاستناد على عدد المنتجات وقيمة الدراجة النارية”.

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