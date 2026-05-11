2000 تذكرة لأنصار اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفيدرالية

حددت السلطات المصرية، عدد التذاكر المخصصة لأنصار اتحاد العاصمة، في لقاء العودة من نهائي كأس الكونفيدرالية، ضد مضيفهم الزمالك المصري.

وحسب ما نقلته الصحافة المصرية، حددت الجهات الأمنية المصرية، عدد التذاكر المخصص لهذا النهائي بـ 46200 تذكرة.

وسيكون نصيب أنصار اتحاد العاصمة من التذاكر المطروحة لهذه المباراة 2000 تذكرة، فيما ينال أنصار الزمالك 44200 تذكرة.

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة من نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي سيجمع اتحاد العاصمة، بمضيفه الزمالك المصري، يوم السبت المقبل، بملعب “القاهرة الدولي”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، كان قد فاز في مباراة الذهاب التي لعبت في الجزائر، بنتيجة هدف دون رد، على نظيره الزمالك المصري.